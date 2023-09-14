«Папины дочки» вернутся 18 сентября

18 сентября в 19:00 на канале СТС состоится долгожданная премьера сериала «Папины дочки. Новые», а сразу после эфира серии появятся в онлайн-кинотеатре START.

В продолжении знаменитой истории проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный). В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставив мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырёх дочерей. Вениамину придётся прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи.

К проекту также присоединится Дарья Мельникова: «Все это время мы так или иначе поддерживали связь. Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий — всё сошлось. Надеюсь, в новом сезоне будет так же. Мне уже довелось поработать с Евой и Витой, нашими новыми дочками. Что тут скажешь, они маленькие профессионалы! Надеюсь, сериал получится, и зритель будет доволен».

В продолжении истории героиня Дарьи остаётся такой же азартной спортсменкой, готовой ставить рекорды: в одной из серий её подвиг даже заканчивается приездом скорой помощи. Своему характеру не изменяет и психолог Сергей Васнецов: герой Андрея Леонова продолжает по-доброму наставлять дочек и внучек и помогать Венику отцовскими советами. «Я даже и мечтать не мог о продолжении, потому что и я изменился, и „дочки“ мои подросли, — рассказывает Андрей Леонов. — Но новая история легла отлично. Будет интересно, как теперь Веник справится с девчонками. Филипп — очень опытный актёр. Уверен, это будет так же трогательно и по-семейному, как и раньше».

О том, как воспитывать дочерей, не понаслышке знает отец пяти дочек и лидер группы UMA2RMAN Владимир Кристовский, который специально к выходу новых серий перезаписал знаменитый саундтрек. «Мои дочки любили сериал, с тех пор у меня ещё прибавилось детей. Сейчас у нас так же, как и в „Папиных дочках“, подрастает новое поколение, которое с удовольствием посмотрит продолжение. Я и сам ждал этого, потому что отличный проект, весёлый, семейный, добрый, — рассуждает Владимир. — Песня получилась такой же. Наверное, в этом и секрет её долголетия, ведь мы до сих пор исполняем её на концертах».

На съёмках Мирослава Карпович, чья героиня Маша не оставляет попыток найти прекрасного принца, отмечала, что популярность сериала ей никогда не мешала: «Это достойный проект, сделанный с любовью. Я горжусь, что стала его частью. Это большое счастье для артиста, что мы нашим коллективом на протяжении стольких лет приковываем к себе внимание и всё ещё вызываем желание пересматривать серии. Согласитесь, как такое может быть неприятно?»

По словам Мирославы, оправдать поступок экранной сестры Даши, сбежавшей от мужа и четырёх дочерей, можно. Исполнительница роли Галины Сергеевны Лиза Арзамасова не согласна с коллегой: «Никто не может оправдать такой поступок. Но именно из поступков, которые невозможно ни понять, ни оправдать, часто и складываются интересные и смешные сюжеты. Наше детство и наш сценарий „Папиных дочек“ были доброй историей, полюбившейся зрителям. В этой истории было много странных взрослых персонажей, парадоксальных ситуаций, смешных реплик, хулиганств главных героинь. Из всего этого складывался юмор. История продолжится в новом поколении. Верю, что так же смешно».

«ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ»

В продолжении истории проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта (Андрей Леонов). В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева), оставив трудоголику Венику (Филипп Бледный) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырёх дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом. А поможет ему в этом неунывающее семейство Васнецовых.

Производство: START по заказу СТС

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий в сезоне: 20

Режиссер-постановщик: Александр Жигалкин

Операторы-постановщики: Полина Разина, Виталий Байбаков

Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Вячеслав Муругов

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Продюсеры: Михаил Ткаченко, Сергей Маевский

Исполнительные продюсеры: Дмитрий Ан, Нана Илоян

Креативные продюсеры: Аслан Гугкаев, Александр Гаврильчик, Андрей Канойко

Художник-постановщик: Дмитрий Петухов

Авторы сценария: Александр Гаврильчик, Андрей Канойко, Вадим Голомако, Иван Грицкевич, Юлия Грицкевич, Павел Брусочкин, Сергей Сазонов, Александр Трофимов, Вячеслав Зуб, Акоб Авагян, Анатолий Колиев, Роман Ангелин, Александр Данилов, Константин Гарбузов, Роман Бородавкин, Дмитрий Шепелевич, Дмитрий Матросов, Кирилл Соловьев, Виталий Шляппо, Алексей Шляппо, Аслан Гугкаев, Анатолий Молчанов, Вадим Хлебкович, Ольга Симонова

В ролях: Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова, Татьяна Орлова, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова, Анна Димова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов и другие

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Фото: пресс-служба АО «СТС»