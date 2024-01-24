«Папа, я тебя жду...»: юные нижнекамцы написали письма бойцам СВО

Фото: © Надежда Багаутдинова

В Нижнекамске в акциях по поддержке бойцов специальной военной операции принимают участие люди разного возраста и социального положения. Общими усилиями беспокоящиеся о военных люди стараются снабжать их необходимым снаряжением, а юные горожане пишут им добрые пожелания.

Сегодня в 89-м детском саду юнармейцы написали письма военным. Кто-то рисует, а Ранэль оформляет алюминиевую кружку, которая тоже отправится на фронт.

«Я рисую кружку для солдата, чтобы он пил и вспоминал своих родных, любимых детей и маму», — говорит он.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Эти письма для многих бойцов служат талисманами, их носят у сердца, иногда по несколько штук. Еще более ценно, если это письмо написано собственным ребенком. У Алеши Воротилина на СВО отец, свое послание он адресует именно ему. «Папа, я тебя жду...» — написал мальчик.

«Я пожелал солдату счастья, чтобы он выиграл у всех и никогда не плакал», — поделился другой юнармеец.

Кроме того, в детском саду плетут маскировочные сети. По словам воспитателей, подобное занятие помогает им развивать моторику рук и трудолюбие. Некоторые уже приноровились настолько, что могут научить этому любого взрослого.

Фото: © Надежда Багаутдинова

89-й детский сад посещают 120 малышей, у шестерых отцы принимают участие в спецоперации. В дошкольном учреждении патриотическое воспитание — одно из приоритетных направлений работы. Воспитанники ежегодно оказываются в лидерах конкурсов смотра строя и песни, они же — постоянные участники парада Победы.

Школы не отстают от детских садов. Гимназия №13 общими усилиями учащихся, педагогов и родителей смогла собрать внушительную сумму для производства окопных свечей.

«Патриотизм является одним из ключевых элементов системы воспитания. Мы с начала военной операции не можем оставаться в стороне. Нам важно, чтобы родители, дети и мы сами почувствовали эту сложность и включились. Если победа, то вместе», — уверен директор гимназии-интерната №13 Равиль Зайнуллин.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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