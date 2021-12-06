Папа Римский готов к визиту в Россию для встречи с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск намерен в ближайшее время обсудить с главой Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом организацию новой встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское информагентство.

«Думаю, на следующей неделе ко мне приедет митрополит Иларион, чтобы согласовать возможную встречу [с патриархом Кириллом]. Я всегда готов поехать в Москву», — подчеркнул понтифик.

«Чтобы вести диалог с братом, не нужны протоколы: брат — это брат», — добавил глава католической церкви.