Папа Римский поздравил всех христиан, отмечающих сегодня Пасху

Папа Римский Франциск поздравил всех христиан, которые 24 апреля отмечают праздник Светлого Воскресения Христова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня различные восточные церкви, католические и православные, а также различные латинские общины отмечают Пасху по юлианскому календарю. Я направляю им наилучшие поздравления: Христос воскрес, он воскрес по-настоящему. Да наполнит он надеждой добрые ожидания сердец. Да дарует он мир», — такие слова адресовал пантифик всей пастве, христианам, всем верующим в своем традиционном обращении из ватиканского дворца в эти непростые дни.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Она была вызвана необходимостью защитить мирных жителей республик Донбасса от восьмилетнего геноцида и обстрелов.