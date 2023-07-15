Папа Римский пообещал патриарху Кириллу заняться освобождением митрополита Павла

Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла и пообещал заняться освобождением арестованного украинскими властями наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), передает РИА Новости со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

Понтифик убежден, что митрополит Павел арестован по политическим и религиозным мотивам. Он подчеркнул, что это недопустимо. «Я общался с папой Франциском напрямую. Он мне сказал, что знает об обращении патриарха Кирилла и будет заниматься вопросом освобождения митрополита Павла», – приводит агентство комментарий Севастьянова.

При этом он добавил, что не знает, как именно понтифик будет бороться за освобождение митрополита.

Напомним, на этой неделе Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 млн гривен ($893,5 тыс.). Митрополит заявил, что украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. Он утверждает, что от него требовали «пойти на компромисс» и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).