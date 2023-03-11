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Папа Римский назвал одно связанное с Россией условие для поездки в Киев
О своей готовности поехать в Киев заявил Папа Римский Франциск. Однако при этом он выдвинул одно условие, что совершит эту поездку только в том случае, если также поедет и в Москву.
«Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но с условием поехать и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один», – сказал он в интервью газете La Nación и выразил надежду, что это получится сделать.
Напомним, в начале февраля он заявил о готовности встретиться с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также неоднократно говорил о своей готовности выступить посредником в российско-украинских переговорах.
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