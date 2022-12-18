Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»

Папа Римский Франциск назвал конфликт на Украине «мировой войной», которая не завершится в ближайшее время. Об этом он заявил в воскресенье в интервью испанской газете ABC.

«Сейчас [президент Украины] Владимир Зеленский в третий раз направляет ко мне одного из своих религиозных советников. Я на связи, принимаю, помогаю», – сообщил понтифик.

При этом он отметил, что в противостояние вовлечено «уже несколько рук», «есть много интересов» и добавил, что не видит конца конфликту, который он назвал «мировой войной» в краткосрочной перспективе.

Ранее Папа Римский выступил с обращением к Президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, призвав их к мирному диалогу, а позднее заявил о готовности провести переговоры лидеров двух стран.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине военную спецоперацию – в этот день о ее начале объявил Владимир Путин.