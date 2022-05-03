Папа римский: Действия НАТО у границ России могли спровоцировать спецоперацию

Действия НАТО у границ России могли подтолкнуть ту к проведению специальной военной операции на Украине. Таким мнением в интервью итальянской газете Corriere della Sera поделился папа римский Франциск.

«Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», — цитирует его РИА Новости.

Папа римский заметил, что не может ответить на вопрос о правильности поставок оружия на Украину, однако высказался против гонки вооружений.

«Войны ведутся для проверки произведенного нами оружия. Так было во время гражданской войны в Испании перед Второй мировой войной. В Сирии, Йемене, Ираке, в Африке идут одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы», — подчеркнул понтифик.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Он подчеркнул, что главная цель российских военных — защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.