«Папа, мы тобой гордимся»: после 9 лет службы военный из РТ встретит Новый год дома

Путь Ивана Данилова из Лениногорского района Татарстана – это почти девять лет службы в горячих точках, от Северной Африки до зоны специальной военной операции. За это время он прошел через несколько зарубежных командировок, тяжелое ранение, восстановление и возвращение в строй. Сегодня он уже дома – впервые за много лет встречает Новый год с семьей.

Иван Данилов родился 19 января 1987 года в Приморском крае. После смерти бабушки его мама, Татьяна Николаевна, вернулась с двухлетним сыном в Лениногорск, чтобы поддержать овдовевшего отца. Отец Ивана продолжал служить в торговом флоте и остался связан с морем, поэтому воспитанием сына в основном занимались мама и близкие.

С ранних лет характер Ивана формировали не только жизненные обстоятельства, но и окружение. Сосед Андрей Кузнецов, участник первой чеченской кампании и десантник, приучил мальчика к спорту и дисциплине. Большое влияние оказал и дядя – Сергей Кадышев, воевавший в Афганистане в составе 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады.

После школы и техникума Иван прошел срочную службу в 242-м учебном центре ВДВ в Ишиме – в противотанковом взводе. Здесь он получил серьезную военную подготовку, включая работу с артиллерией и противотанковыми управляемыми снарядами. Одним из ярких воспоминаний стал чемпионат мира по парашютному спорту среди военнослужащих в Рязани летом 2006 года. «За плечами – десять незабываемых прыжков», – вспоминает Иван.

В 2017 году он впервые отправился в полугодовую командировку в Сирию – в подразделение огневой поддержки штурмового отделения. Затем были Судан и Ливия. В середине февраля 2022 года он направился уже в зону СВО.

«Сорокаградусная жара Ливии сменилась на минус восемь, которыми встретило нас Миллерово», – рассказывает Иван. Первый штурмовой отряд получил обмундирование и отправился выполнять боевые задачи.

23 июля 2022 года подразделение получило задание продвинуться по лесополосе вперед на триста метров. До этого саперы сняли несколько противопехотных мин, в том числе ОЗМ-72 и МОН-50, но одна растяжка осталась незамеченной. В результате подрыва погибли двое бойцов, еще двоих не удалось спасти при эвакуации. Пять человек, включая Ивана, получили тяжелые ранения.

«Мне посекло обе ноги: перебило нервы, оголило мясо икроножной мышцы. Несколько осколков застряли в бронежилете и воротнике», – вспоминает он. Тогда же он сам наложил себе жгут, сделал обезболивающий укол и попросил помочь в первую очередь более тяжело раненным товарищам. Он же по рации скорректировал маршрут эвакуационной группы, чтобы не нарваться на мины.

Маме о ранении и о самой СВО Иван не рассказывал. «Мама, у меня все хорошо, просто немного потянул ногу – упал с пикапа», – такую легенду он придумал для Татьяны Николаевны, которая была уверена, что сын все еще служит в Ливии. О его участии в боевых действиях она узнала только в мае 2024 года, когда ей вручили удостоверение ветерана боевых действий.

После ранения Иван прошел лечение и реабилитацию в госпиталях Первомайки, Луганска и Ростова-на-Дону, затем долго восстанавливался, переходя от костылей к трости. К концу ноября 2023 года он вернулся в строй уже в должности заместителя командира штурмового взвода.

19 ноября 2025 года контракт Ивана Данилова завершился. Он вернулся к мирной жизни и впервые за многие годы встречает Новый год дома – с семьей. За праздничным столом его сыновья, тринадцатилетний Данил и одиннадцатилетний Костя, скажут простые слова: «Папа, мы тобой гордимся».

