Папа может, «Татнефть» поможет: казанец строит детсад для особенных детей

Детский садик для ребят с ДЦП строит в Казани собственными силами житель города Илья Школьников. Для закупки материалов и оборудования он организовал проект «Всё сам», привлек волонтеров и спонсоров. Одной из первых помощь проекту оказала компания «Татнефть», сообщает газета «Нефтяные вести».

Пять лет назад у Ильи и Анастасии Школьниковых родился сын, мальчику диагностировали задержку психомоторного и психоречевого развития. Реабилитация не помогла, и супруги стали самостоятельно изучать тему, посещать курсы, общаться с другими родителями. Организовали развивающий центр «Мечты сбываются», стали приглашать экспертов. В 2019 году в центре побывала кондуктивный педагог из Израиля Ида Игра. Кондуктивные курсы подразумевают не только физическую реабилитацию, но и социальную, что особенно важно для детей с задержкой эмоционального развития. Занятия Иды позволили многим понять, что ребята с ДЦП — обычные дети, просто могут меньше остальных. Так возникла идея создать кондуктивный детский сад «Всё сам».

Помещение для детского сада, пустовавшее два года и пережившее потоп, предоставила администрация Казани. Начался поиск спонсоров для ремонта. Но грянула пандемия, и поиск застопорился… И тогда Илья взялся за ремонт своими силами на собственные средства. К его работе подключились волонтеры, помогли очистить помещение, вынести строительный мусор.

Благотворительный фонд «Татнефть» — один из немногих, кто откликнулся на письма Ильи в многочисленные инстанции и помог в сборе средств. «Был момент, когда я не мог обратиться за грантовой поддержкой, так как моя организация существовала менее года, — рассказывает Илья. — Но вскоре ситуация изменилась».

При поддержке компании, а также пользователей Клуба чемпионов АЗС «Татнефть» были собраны денежные средства.

Благодаря им удалось продолжить ремонтные и отделочные работы. Была проведена полная реконструкция помещения, заменены коммуникации. Но это только начало. Разработана программа подбора и обучения персонала, налажены контакты с кафедрой кондуктивной педагогики в Будапеште. А это тоже затраты. Тем более что Илья мечтает сделать сад для детей с ДЦП бесплатным, чтобы равные возможности были у всех.

К сбору средств подключилась платформа «Добромин» — благотворительный проект, запущенный режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Это приложение с развлекательным контентом для сбора пожертвований в благотворительные фонды. Лауреаты программы «Рухият» БФ «Татнефть» записали видеоролики в поддержку проекта «Всё сам», которые можно увидеть, нажав на «кнопку счастья» в приложении.

«Для фонда это новый и перспективный опыт фандрайзинга, — говорит директор БФ “Татнефть” Ренат Мамин. — Здесь важно отметить уникальную механику акции: чем дольше вы смотрите видео в приложении, тем больше ваша помощь. Благодарим ребят, которые записали видео своих выступлений и призвали поддержать проект кондуктивного детского сада».