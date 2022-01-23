Папа Франциск предложил провести День молитвы за мир из-за кризиса вокруг Украины

Папа Римский Франциск предложил провести День молитвы за мир из-за международного кризиса вокруг Украины. Он призвал к этому во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, передает ТАСС.

«С большой обеспокоенностью слежу за ростом напряженности, который грозит нанести новый удар по миру на Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента», — подчеркнул понтифик.

В связи с ухудшением ситуации вокруг Украины Франциск попросил всех людей доброй воли молиться, чтобы «каждое действие и политическая инициатива служили больше человеческому братству, а не личным интересам».

«Учитывая нынешнюю напряженность, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир», — отметил глава Римско-католической церкви.

Ранее Папа Римский не раз высказывался за международный диалог для урегулирования ситуации вокруг Украины. Весной 2016 года он объявил о сборе средств во всех европейских католических приходах на оказание гуманитарной помощи пострадавшим из-за конфликта в Донбассе.