КАМАЗ в 2021 году продемонстрировал лучшие показатели за последние 10 лет

Градообразующее предприятие Набережных Челнов — ПАО «КАМАЗ» — продемонстрировало лучшие показатели за последние 10 лет. Об этом на заседании городского Совета по итогам социально-экономического развития в 2021 году и задачам на 2022 год сообщил мэр Наиль Магдеев.

«Существенную долю в развитие экономики вносит наше градообразующее предприятие ПАО „КАМАЗ“. Минувший год стал для предприятия особенно успешным. КАМАЗ достойно завершил год с ростом производства на 23%. Это наилучший показатель за последние 10 лет», — отметил спикер.

В 2021 году на ПАО «КАМАЗ» отгружено продукции на 220,4 млрд рублей, индекс промышленного производства составил 123,4%, произведено 43 980 единиц грузовых автомобилей.

«Успешное решение социальных задач и дальнейшее повышение качества жизни челнинцев требует стабильной экономической основы. По итогам 2021 года основные показатели экономики города достигли докризисного уровня», — охарактеризовал экономику города Магдеев.

Несмотря на пандемию и связанные с ней сложности, объем промышленной продукции вырос на 22% и составил 579,3 млрд рублей. На значение данного показателя повлияли результаты работы предприятий обрабатывающей промышленности.

Выполнение показателей свыше 100% обеспечили отрасли компьютеров и оптических изделий, автотранспортных средств, электрического оборудования, готовых металлических изделий, пищевых продуктов и напитков, бумаги и бумажных изделий.