ПАО «Газпром» расширит сотрудничество с Университетом Иннополис

В Университете Иннополис прошло совещание по научно-техническому сотрудничеству ПАО «Газпром» и АНО «Университет Иннополис». Перспективы совместной работы ИТ-вуза и российской энергетической компании обсудили заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин, заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов и генеральный директор ООО «Газпром Трансгаз Казань» Рустем Усманов.

«Наше сотрудничество продолжается вот уже пять лет и сегодня мы подвели некий итог работы и определили то, чем мы будем заниматься на последующих этапах. Планируем продлить соглашение между „Газпромом“ и Университетом Иннополис», — подчеркнул Олег Аксютин.

Он рассказал, что в ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с возможностью использования цифровых инструментов в оценке технического состояния инфраструктуры компании «Газпром».

В ближайшей перспективе планируется расширение сотрудничества Университета Иннополис и ПАО «Газпром» в нескольких направлениях: от развития диагностических систем с применением технологий искусственного интеллекта и обработки большого массива данных до VR-тренажеров.

«Рассматривались проекты, связанные с возможностью интерпретации больших массивов данных, геологоразведки при оценки состояния месторождения и выработки соотвествующих рекомендаций. Мы также не могли обойти вопросы, связанные с направлением робототехники», — рассказал Олег Аксютин.

Роман Шайхутдинов отметил, что основные направления уже определены, и сейчас ведется их активная проработка до уровня прикладных проектов, соответствующих тематике плана дальнейшего развития ПАО «Газпром».

«Мы готовим соотвествующие предложения», — поделился Шайхутдинов.

Рустем Усманов рассказал, что газовая промышленность Республики Татарстан всегда развивалась в тесном сплетении и с научным, и с промышленным потенциалами региона.

«Руководство республики всегда поддерживало все инициативы ООО „Газпром трансгаз Казань“. На сегодняшний день и с предприятиями республики, и с научными центрами, в том числе, с Иннополисом, у нас взаимоотношения продолжаются в части импортозамещения. Причем мы выступаем не только как частники перспективных научных разработок, но и предоставляем свои объекты как полигоны для промышленных испытаний», — заметил Усманов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день порядка 97 заявок в данном направлении «Газпромом» уже удовлетворены. Сегодня 26 предприятий республики являются поставщиками продукта не только «Газпром трансгаз Казань», но и самого «Газпрома».

«За последние пять лет нами заключены контракты с республиканскими производителями на сумму 68 млрд рублей. Сотрудничество налажено, и мы надеемся, что так же плодотворно оно будет реализовываться и в дальнейшем», — резюмировал Рустем Усманов.

Роман Шайхутдинов подчеркнул, что пилотные технологии используются на площадке «Газпром трансгаз Казань» с целью последующей коммерциализации в дочерних предприятиях «Газпрома».

«Задача как раз в том, чтобы интеллектуальная собственность не лежала мертвым грузом, а имела затем коммерческое прикладное применение на сетях инфраструктуры дочерних предприятий ПАО „Газпром“», — пояснил Шайхутдинов.

Такие технологии разрабатываются в девяти различных направлениях, связанных с расчетом и моделированием поставок, с мониторингом протяженной инфраструктуры, с исследованием целости инфраструктуры и так далее.

«Мы бы хотели, чтобы разрабатывались проекты, которые с одной стороны решали задачи в интересах одного предприятия, но с другой — могли бы в дальнейшем быть тиражированы на всю компанию „Газпром“. То есть, чтобы они не были решением одной узкой задачи, а могли бы быть применены на подобных объектах, которые эксплуатирует компания „Газпром“», — заключил Олег Аксютин.

Напомним, что Университет Иннополис с 2016 года тесно взаимодействует с ПАО «Газпром» и дочерними предприятиями компании: научным центром «Газпром ВНИИГАЗ», производственным центром «Газпром Недра», компаниями «Газпром трансгаз Казань», «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» и другими.