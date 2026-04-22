Панжинский усомнился в способности Большунова выиграть золото на Олимпиаде-2026

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский выразил сомнение, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в случае допуска на Игры-2026 смог бы завоевать золотую медаль.

«Честно, я не уверен, что Саша Большунов выиграл бы хоть одно золото на этих Играх. Да, медали были бы. Насчёт золотых – не уверен. Он не старый. Они ровесники с Клебо. Я жду допуска и их дуэли. Как мушкетеры. "Пять лет спустя"», — приводит слова Панжинского РИА Новости Спорт.

При этом он отметил, что Коростелёв по уровню пока не дотягивает до Большунова. «Как бы я ни относился к его действиям, буду за Сашу болеть. Он крутой, величайший», — добавил Панжинский. Ранее Большунов назвал Игры-2026 цирком и заявил, что завоевать на них медаль было бы просто.