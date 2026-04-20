Панжинский сравнил Большунова с Губерниевым: «Был любимцем, теперь больше недоброжелатей»

Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов своим поведением и высказываниями в медиа напоминает ему комментатора Дмитрия Губерниева. Ранее Большунов называл соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 цирком.

«Такие высказывания его не красят. Был в ранге любимца, а теперь всё больше недоброжелателей наживает. Его путь чем-то напоминает путь Губерниева. Блестящий профессионал, но шоумен – своеобразный», — сказал Панжинский для РИА Новости Спорт.

Он также добавил, что Губерниев, при всем уважении к нему как к профессионалу, со временем потерял беспристрастность и нейтральность, выбрав путь обострения. «Это точно не мой путь», — отметил Панжинский.