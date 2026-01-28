Панжинский о Коростелеве и Непряевой: «Не уверен, что они выступят в спринте на ОИ»

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Российский лыжник, призер Олимпийских игр Александр Панжинский считает, что у Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой мало шансов выступить в спринте во время ОИ-26. При этом он заявил, что видит прогресс у россиян, проведших несколько забегов во время Кубка мира совместно с лучшими спринтерами земного шара. Также Панжинский отметил норвежца Йоханнеса Клебо.

«Можем помечтать, что на Олимпиаде у Клебо будут трястись коленки, но на самом деле в спринте Йоханнесу пока никто не может составить реальную конкуренцию. Я даже не уверен, что Савелий и Дарья выступят в спринтерской гонке на Олимпийских играх.

Но гонка в Гомсе показала, что наши ребята прогрессируют от старта к старту, у них появилась уверенность. Савелий провел очень хороший забег, он заявил о себе и получил бесценный опыт борьбы с лучшими спринтерами мира», – приводит слова Панжинского «Матч ТВ».

На последнем этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария) Дарья Непряева и Савелий Коростелев впервые добрались до четвертьфинала лыжного спринта, но не смогли пройти в полуфинал. Победу среди мужчин в гонке одержал 5-кратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клебо.

Савелий Коростеле и Дарья Непряева выступят в нейтральном статусе на Зимних Олимпийских играх-2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.