Панжинский допустил, что Большунов еще способен вернуться на пиковый уровень

Фото: @ Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Бывший партнер по сборной Александр Панжинский считает, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов еще способен вернуть пиковую форму, несмотря на возможный спад. Решающим фактором может стать возвращение на международную арену, заявил он «Спорт-Экспрессу».

«Возможно, пик его карьеры уже позади, но он еще может показывать результат. Сейчас для него семья на первом месте, но, если замаячит шанс выступить на Олимпиаде, он сможет пожертвовать семьей и обязательно вернется на свой уровень», – сказал Панжинский.

Напомним, что Большунов – трехкратный олимпийский чемпион. Вопрос его участия в международных стартах остается открытым. Российские лыжники по-прежнему отстранены от соревнований.