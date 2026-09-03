Панин в десятый раз подряд назначен капитаном «Салавата Юлаева»

фото: hcsalavat.ru

Защитник Григорий Панин вновь получил капитанскую нашивку «Салавата Юлаева» — это его десятое подряд назначение на эту роль, сообщает официальный сайт клуба.

«Салават Юлаев» объявил состав капитанов на предстоящий сезон КХЛ. Григорий Панин, как и в предыдущие девять сезонов, остаётся капитаном команды. Его ассистентами назначены Александр Шаров, Ефим Гуркин и Михаил Науменков.

Панин выступает за уфимский клуб с 2016 года. За это время он дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России (2017, 2018) и участвовал в финале Кубка Гагарина (2019). Всего в КХЛ на его счету более 900 матчей.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. «Салават Юлаев» начнёт чемпионат домашним матчем против череповецкой «Северстали».