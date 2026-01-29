Панин о Тодде: Надеюсь найдет себя в «Ак Барсе»

Фото: ak-bars.ru

Капитан и защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин отозвался о своем бывшем одноклубнике Нэйтане Тодде, недавно пополнившим ряды казанского «Ак Барса».

– Вижу, как тепло пообщались с Нэйтаном Тоддом после матча. Были рады встрече с ним?

– Конечно, он классный парень и отличный хоккеист. У нас у всех ребят дружеские отношения с ним, не на площадке, конечно, но за пределами льда всегда общаемся, дружим. И сейчас он подошёл к нам, поговорили немного, обменялись новостями.

– Не стали подшучивать над Нэйтаном, что он не очень удачно выбрал команду для перехода? В стан самого принципиального соперника.

– Нет, мы не шутим на этот счёт. Я прекрасно понимаю, и сам такой переход осуществлял, из Казани в Уфу, это жизнь хоккеиста. Разные ситуации бывают, не всегда от тебя что-то зависит, рады видеть его улыбающимся, что ему нравится в «Ак Барсе», надеюсь, найдёт себя в этой команде и всё у него здесь будет хорошо, – сказал Панин «Чемпионату».

В заключительном шестом матче «Зеленого дерби» сезона между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» Нэйтон Тодд дебютировал за татарстанцев, но не отметился ни одним результативным действием.

Матч «Зеленого дерби» закончился со счетом 4:3 (ОТ) в пользу уфимцев. После 51 встречи «Ак Барс» идет на втором месте с 70 очками в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». «Салават Юлаев» занимает 6 место с 54 очками.