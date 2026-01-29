Панин о мотивационной речи в раздевалке «Салавата Юлаева»: «Мы же не в кино»

Фото: hcsalavat.ru

Капитан «Салавата Юлаева» 40-летний Григорий Панин рассказал о своей роли в уфимской команде.

– На вас как на капитане в этот момент была дополнительная ответственность? Собрать коллектив ментально.

– Моя роль была, скажем так, не обосраться.

– Хорошо, но какая-то мотивационная речь в раздевалке после длительной серии поражений имела смысл?

– Да какие там мотивационные речи, мы же не в кино. Всё через работу приходит, главное показывать своим примером. Много ребят у нас также примером показывают всё, доказывают. Только работой на площадке можно что-то изменить, – приводит слова Панина корреспондент «Чемпионата».

В сезоне-2024/25 на счету защитника Григория Панина 50 матчей и 7 (3+4) очков при показателе полезности «+7».

Накануне «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в рамках заключительного шестого «Зеленого дерби» сезона в Казани (4:3 ОТ).

По итогам 51 встречи уфимцы находятся на 6 месте с 54 очками на «Востоке» в турнирной таблице КХЛ.