В Румынии минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 5,7. Это самое сильное землетрясение в данной стране за последние несколько лет. Подземный толчок магнитудой 5,8 был зафиксирован в этой же сейсмической зоне в 2018 году. Два человека получили травмы в городах Галац и Рымнику-Сэрат в результате падения мебели в квартирах.

В Молдавии глава Национального центра управления кризисами Сергей Дьякону сообщил, что в течение часа после первого толчка поступило более 900 звонков на номер 112.

«Большинство людей спрашивали, что делать, или сообщали о землетрясении, но среди них были и порядка 80-82 звонков по поводу необходимости медицинской помощи, то есть люди на фоне стресса обращались, чтобы вызвать скорую», – цитирует Дьякону ТАСС.