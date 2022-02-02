Пандемия, выборы и нацпроекты стали ключевыми темами журналистов в 2021 году

В 2021 году широкое информационное освещение получили темы вакцинации от короновируса, пандемия, перепись населения, а также Год родных языков и народного единства в РТ, выборы в Государственную Думу, реализация национальных проектов и многие другие.

Об итогах работы Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в 2021 году и задачах на 2022 год на расширенном заседании рассказал руководитель ведомства Айдар Салимгараев.

«Пандемия изменила нас, но не изменила настолько, чтобы поменять отношение к жизни, к профессии. Мы стали больше ценить друг друга, но желания быть первыми, быть внутри событий меньше не стало. Сотни репортажей из „красных зон“ — это отражение нашего характера, желания быть на передовой линии. Даже пандемия не смогла снизить активную, насыщенную событиями жизнь республики», — отметил спикер.

По словам Салимгараева, важный тренд задал Президент республики Рустам Минниханов: большое внимание было уделено всем языкам и народам республики. Так, наряду с проектами на татарском языке, выходили творческие проекты на русском, чувашском, марийском языках, издавались книги башкирских писателей. «И эта практика будет продолжена. Мы все здесь присутствующие осознаем важность межконфессионального и межнационального мира и согласия», — отметил руководитель медиахолдинга.

Салимгараев отметил, что большим событием и испытанием стали выборы депутатов в Государственную Думу. Высокий результат выборов стал показателем интереса к этому событию. Коммуникационные технологии по взаимодействию власти и общества высоко оценили на федеральном уровне, а медиасопровождение выборного процесса 2021 года в Татарстане со слов первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко было названо «образцовым».

Республика продолжает реализацию масштабных инфраструктурных проектов, заложенных в Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. По словам руководителя медиахолдинга, татарстанцы активно выражают свою позицию в отношении строительства дорог, создании новых производств, переработки мусора, формировании общественных пространств. И только активный диалог власти и жителей республики позволяет находить оптимальные решения.

«Мы с вами вместе создаем эту площадку диалога. Не всегда приятную, но в целом конструктивную и направленную на поиск решения. Нам очень важно сохранить этот баланс справедливости. Правильной критики и умения видеть позитивные процессы, которые меняют нашу жизнь в лучшую сторону», — резюмировал Айдар Салимгараев.

Итоговая коллегия Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» проходит в ИТ-парке при участии республиканских и федеральных спикеров — руководителя Аппарата Президента Татарстана Асгата Сафарова, генерального директора «ТНВ» Ильшата Аминова, президента Ассоциации книгоиздателей России Константина Чеченева, заместителя гендиректора АНО «Диалог» Андрея Цепелева, PR-директора АНО «Институт развития интернета» Александра Ляпина и других.