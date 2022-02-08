Панда Диндин предсказала, каких медалей больше завоюют российские фигуристы в Пекине

Золотые медали российским фигуристам на зимних Олимпийских играх в Пекине предсказала Панда Диндин в Московском зоопарке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Как там пояснили, Диндин на выбор предложили три мяча, на которых изобразили олимпийские медали — золото, серебро и бронза. Сначала панда остановилась у мяча, на котором изображена бронзовая медаль, но, подумав, она схватила мяч с изображением золотой медали.

«Мы снова решили обратиться к пандам за помощью в предсказании итогов Олимпиады в Пекине. В этот раз мы предложили Диндин выбрать, каких медалей больше всего завоюют наши фигуристы. Поучаствовать в этом мы пригласили гостей — олимпийских чемпионов по фигурному катанию — Аделину Сотникову и Дмитрия Соловьева», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники зоопарка также подготовили для панд в честь Игр в Пекине тематические торты из льда и бамбука с талисманами Олимпийских игр – панды Бин Дуньдунь и китайского фонарика Сюэ Жунжун. Кроме того, торты украсили олимпийскими кольцами из панда-кейков.

«Жуи в первую очередь обратил внимание на ростки бамбука, извлек их из торта и в результате за несколько секунд разгромил всю конструкцию. Диндин вначале взялась за олимпийские кольца и только потом добралась до бамбука», — отметили в пресс-службе.