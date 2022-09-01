Панарин ответил на вопрос, будет ли болеть за «Ак Барс» Знарка в новом сезоне КХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что не будет болеть за «Ак Барс» Олега Знарка в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Буду ли я болеть за «Ак Барс»? Конечно, нет. Просто времени не найду. Ну, как болеть? Это надо садиться специально, смотреть. Теперь матчи в КХЛ идут через день. А у нас в НХЛ такой же график. Мне нужно за шайбой бегать. Какой там хоккей в телевизоре?! Ну, плей-офф – так, посмотрю. Дай бог, «Ак Барс» туда попадет. Такие матчи пропускать не стану», – цитирует Панарина «Матч ТВ».

Стоит отметить, что главный тренер «Ак Барса» Знарок приходится тестем Панарину.

Сам Артемий ранее выступал в составе казанского клуба в сезоне 2011/12. В 12 играх форвард отметился 5 (1+4) результативными баллами.

Напомним, казанский «Ак Барс» проведет стартовый матч чемпионата КХЛ 3 сентября в Москве против «Динамо». Начало встречи в 13:00.