Памятный адмиралтейский якорь в Васильево может обрести свое место

Жители поселка Васильево, а также житель Нижнего Новгорода Василий Новиков обеспокоены судьбой памятного адмиралтейского якоря. Объект, ставший символом памяти моряков, несколько раз менял свое местоположение, сообщает ТНВ.

Якорь находится в поселке уже около 20 лет и был установлен Новиковым, который на тот момент был директором местной нефтебазы и жил в Васильево.

«Он в бытность свою работал тут на бункеровочной станции, заправлял суда соляркой. Ему из Петрозаводска прислали якорь, они установили его около лесокомбината, потом перенесли с разрешения тогдашнего председателя совета на въезд Васильево», — заявил ветеран ВМФ Рустем Гилязетдинов.

Долгое время якорь располагался у въезда в поселок, однако в 2023 году, к 330-летию населенного пункта, стелу решили обновить, а якорь убрали на хранение к мостопоезду. Однако объект никак не сочетался с железной дорогой.

В апреле местные жители с разрешения местных властей перенесли памятник на улицу Ленина. Теперь он находится рядом с детсадом «Василек», где расположен необлагороженный сквер. В дальнейшем это общественное пространство будет благоустроено, а якорь станет частью мемориала всем военнослужащим.

Жители и моряки одобряют эту идею.