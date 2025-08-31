Памятную медаль для первоклассников предложили создать в России

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать общероссийскую памятную медаль для первоклассников. Об этом сообщает «RT».

По словам депутата, первый поход в школу – это событие, которое остается в памяти на всю жизнь. Он подчеркнул, что первая школьная линейка и встреча с одноклассниками являются важной жизненной вехой для каждого ребенка. Ветров отметил, что в советские времена существовала добрая традиция выпуска памятных медалей, приуроченных к ключевым событиям в жизни граждан.

В связи с этим он предложил рассмотреть возможность учреждения памятной медали для детей, идущих в первый класс, а разработку ее дизайна, формы и содержания поручить отечественным геральдистам с учетом российских традиций.