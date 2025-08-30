Памятную доску писателю Туфану Миннуллину торжественно открыли в Казани

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Мемориальную доску заслуженному деятелю искусств РСФСР, народному писателю Республики Татарстан Туфану Миннуллину открыли в Казани. На открытии памятника присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Каждому Туфан абый чем-то запомнился. Мне он запомнился тем, что он мог в одном предложении уместить столько мысли, сколько не мог никто», – сказал Рустам Минниханов на торжественной церемонии.

Что особенно символично, мемориал был открыт в День Республики Татарстан и День города Казани.

На церемонии также собрались председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла, другие чиновники и деятели культуры Татарстана.

Для собравшихся небольшую инсценировка к открытию памятной доски исполнили ребята из детской театральной студии «Апуш».

Памятник находится на здании по улице Толстого, 16А, где жил народный писатель Татарстана. Инициатором установки мемориальной доски выступил Союз писателей Республики Татарстан. Ее открытие приручено к 90-летию со дня рождения известного драматурга, в рамках праздничных мероприятий Дня Республики Татарстан.

Автор памятной доски – скульптор, член татарстанского отделения Союза художников России Рим Акчурин. Архитектор – Нина Жернакова. Отмечается, что мемориальная доска изготовлена за счет внебюджетных источников.

На доске изображен портрет Туфана Миннуллина и панорама Камско-Устьинского района. Текст мемориала на татарском и русском языках: «Бу йортта танылган драматург, язучы, публицист, җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллин яшәгән» и «В этом доме жил известный драматург, писатель, публицист, общественный деятель Туфан Миннуллин».

Видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»