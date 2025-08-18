news_header_top
Общество 18 августа 2025 14:57

Памятники Биляра вошли в реестр объектов культурного наследия России

В Татарстане завершены комплексные исследования археологических памятников Билярского заповедника, проведенные по заказу Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Объекты, датируемые X–XV веками, относятся к Булгарскому и Золотоордынскому периодам истории и расположены на территории Билярского археологического комплекса.

Экспертизы подтвердили их историческую ценность, определили точные границы, предмет охраны и режим использования территории. По результатам работы памятники были включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия России.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил уникальность Биляра, подчеркнув значимость продолжающихся археологических исследований и необходимость популяризации знаний о его богатом культурном наследии.

