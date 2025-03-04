Памятник Сталину предложили установить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде предложили установить памятник советскому партийному деятелю Иосифу Сталину, который на протяжении без малого 30 лет был фактическим главой государства в СССР.

Соответствующее предложение направлено в городской Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

«Имя Сталина неразрывно связано с Победой в мае 1945 года… Также под его руководством за пятнадцать предвоенных лет СССР превратился в индустриально развитую державу», – отметил депутат Госдумы РФ Владислав Егоров, его слова приводит «Время Н».

Сталин стал фактическим главой государства после смерти Владимира Ленина в 1924 году. На эпоху его правления пришлись индустриализация, коллективизация, Великая Отечественная война, а также восстановление страны и народного хозяйства после ВОВ.