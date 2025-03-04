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Политика 4 марта 2025 17:30

Памятник Сталину предложили установить в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде предложили установить памятник советскому партийному деятелю Иосифу Сталину, который на протяжении без малого 30 лет был фактическим главой государства в СССР.

Соответствующее предложение направлено в городской Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

«Имя Сталина неразрывно связано с Победой в мае 1945 года… Также под его руководством за пятнадцать предвоенных лет СССР превратился в индустриально развитую державу», – отметил депутат Госдумы РФ Владислав Егоров, его слова приводит «Время Н».

Сталин стал фактическим главой государства после смерти Владимира Ленина в 1924 году. На эпоху его правления пришлись индустриализация, коллективизация, Великая Отечественная война, а также восстановление страны и народного хозяйства после ВОВ.

#иосиф сталин #памятник
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