Памятник Неизвестному солдату обрел новое место в пестречинском селе Конь

В селе Конь в Пестречинском районе РТ завершены работы по переносу памятника Неизвестному солдату. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

«Памятник Неизвестному солдату был перенесен к памятнику павшим в Великой Отечественной войне, на котором высечены фамилии. В результате получился единый комплекс на территории местного Дома культуры. В стиле памятника павшим был сделан пьедестал. Кроме этого, сам памятник отреставрировали — ошкурили и обновили краску», — рассказали в администрации.

На месте памятника Неизвестному солдату появится бюст уроженца деревни — народного артиста Айдара Хафизова, который ушел из жизни в 2020 году.

Решение об установке бюста примет Минкультуры Татарстана.