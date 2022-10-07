news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
7 октября 2022  02:30
Эльза Кузнецова

Памятник Неизвестному солдату обрел новое место в пестречинском селе Конь

news_top_970_100
Памятник Неизвестному солдату обрел новое место в пестречинском селе Конь

В селе Конь в Пестречинском районе РТ завершены работы по переносу памятника Неизвестному солдату. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета. 

«Памятник Неизвестному солдату был перенесен к памятнику павшим в Великой Отечественной войне, на котором высечены фамилии. В результате получился единый комплекс на территории местного Дома культуры. В стиле памятника павшим был сделан пьедестал. Кроме этого, сам памятник отреставрировали — ошкурили и обновили краску», — рассказали в администрации. 

На месте памятника Неизвестному солдату появится бюст уроженца деревни — народного артиста Айдара Хафизова, который ушел из жизни в 2020 году. 

Решение об установке бюста примет Минкультуры Татарстана.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#пестречинский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100