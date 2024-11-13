Памятник кумгану, белый теплоход и усадьба муфтия: актанышцы представили День культуры

В Казани завершился конкурс «Культурная столица Татарстана — 2024». Как сообщили в пресс-службе республиканского конкурса, последними выступили Актанышский район.

Мероприятие, которое прошло в детском центре «Экият», началось еще на улице — здесь гостям показали театрализованное представление с элементами народных игр, песен и танцев, собранных в ходе фольклорных экспедиций по селам района. Здесь же расположилась экспозиция «Актаныш капкалары» — инсталяции с названиями сельских поселений района.

На входе в ДЦ «Экият» был сооружен «белый пароход» — символ Актанышского района. Поскольку Актаныш расположен на берегу реки Белой, то водный транспорт долгие годы являлся основным средством передвижения на дальние расстояния. Так, именно на «белом пароходе» уехала в Казань легендарная татарская певица Альфия Авзалова. Здесь же было представлено театрализованное представление встречи и проводов белого парохода.

В фойе ДЦ «Экият» свои достижения и родословные представили несколько семей Актанышского района, среди которых была семья из деревни Мари-Суксы — единственной марийской деревни района. Рядом была представлена многодетная семья Сабитовых из совхоза имени Кирова. Многодетная мама Венера Сабитова специально для праздника испекла несколько видов пирогов с калиной, приготовила калиновый джем и морс из калины.

Калиновый пирог, который здесь едят ложками — это одна из местных традиций — был приготовлен по древнему рецепту из ржаной муки. Здесь же семья Сабитовых презентовала еще одну давнюю традицию, когда на свадебный стол перед молодоженами ставили гроздь калины, перевязанную розовой лентой, с пожеланиями счастья и долголетия молодой семье.

Далее расположилась экспозиция, посвященная уроженцам района — участникам Великой Отечественной войны. Гостям напомнили, что Актанышский район дал стране пять героев Советского Союза. Отдельной гордостью актанышцев является то, что в данный момент в районе живет и здравствует три ветерана Великой Отечественной войны, из которых одна женщина. Каждому из них на сегодняшний день по 99 лет.

Далее была представлена большая выставка традиционного татарского блюда чак-чак. В Актанышском районе этот десерт имеет множество разновидностей — здесь отдельно готовят национальное блюдо для свахи, жениха зятя, а также для церемонии имянаречения и т. д.

Необычную экспозицию представили мастера из деревни Старое Тлякеево. Здесь возобновили промысел по производству кумганов (кувшинов для омовения). В советское время данное село прославилось тем, что местный умелец Галимжан Хумматуллин делал различные изделия из металла, в том числе кумганы. В советское время Хумматуллин жил обособленно — не вступил в колхоз, а продолжил заниматься ремесленничеством. Летом этого года в деревне установили 2,5-метровый памятник кумгану — единственный на постсоветском пространстве.

Центральное место в экспозиции Актанышского района заняли экспонаты передвижного музея «Ак кала» («Белый город»). Передвижные музеи были организованы объединением «Ак ил киленнәре» («Невестки белого края»). На протяжении десяти лет женщины из данного объединения собирают родословные, истории деревень и родников, карты сел района, а также работы местных мастеров и мастериц.

Экспозиции передвижных музеев ежегодно пополняются. Так, в этом году добавилось два направления: в каждом сельском поселении были собраны домотканые паласы разных лет. Все они были представлены на экспозиции в Казани.

Самый старый из них — ковер 1928 года, изготовленный Джамилей Шамсиевой из села Такталачук. На выставке также были представлены домоктаные паласы из сел Азякуль (1952), Зубаирово (1953), Усы (1956), Чуракаево (1958), Старое Курмашево (1959), Уразаево (1960), Новое Алимово (1962), Кузякино (1964), Казкеево (1975), Тыннамасово (1975), Старое Сафарово (1980) и Старое Байсарово (1984).

Второе новое направление передвижного музея — это колыбельные. Участницами объединения «Ак ил киленнәре» были собраны и колыбельные из всех 25-ти поселений района, среди которых колыбельные известных выходцев Актанышского района. На выставке, в частности, представили колыбели журналиста и поэтессы Файрузы Муслимовой и поэта Ленара Шаеха. В этом году в районе провели также Фестиваль колыбельных.

В соседнем зале ДЦ «Экият» развернулась выставка «Мечети Актанышского района», где показали стенды, рассказывающие об истории мечети каждой деревни района. Гостям была представлена театрализованная презентация мечетей, которую организовали действующие имамы района и ученики медресе. По их словам, в прошлом веке в районе было более 100 мечетей и медресе.

Здесь же участникам Дня культуры Актанышского района показали полумесяц, который в 1933 году спрятал в своем доме 12-летний мальчик по имени Билал Шарипов. В тот момент в деревне Зубаирово спиливали минарет мечети. На протяжении 60 лет он хранил этот полумесяц у себя дома, и когда в 1994 году в деревне построили новую мечеть, принес его туда. Теперь данный полумесяц — ценная реликвия не только отдельной деревни, но и всего района.

Здесь же были представлены родословные некоторых деревень Актанышского района, в том числе родословная первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева (деревня Аняково), известного драматурга Данила Салихова (село Кирово), поэта Мухаммата Мирзы (деревня Чалманарат), рода Мутинных (дереввня Такталачук), который дал татарскому народу известных артистов и политических деятелей.

Отдельно был презентован экскурсионный маршрут по деревне Старое Байсарово, где сохранились здание торговой лавки начала ХХ века, комплекс зданий земской больницы 1914-1926 годов, татарская усадьба рода Султановых, татарских дворян и Мастеевский некрополь. Из деревни Мостяково, чей некрополь сохранился на территории деревни Старое Байсарово, был родом муфтий Оренбургского магометанского духовного собрания Мухамедьяр Султанов (1837-1915 гг.).

Самой деревни уже нет на карте, но сохранился один дом из усадьбы Султановых, который был перевезен в деревню Старое Байсарово. В 1893 году муфтий Мухамедьяр Султанов совершил хадж и был принят халифом и османским султаном Абдул-Хамидом II, который, в знак большой признательности российскому народу передал муфтию священную реликвию из своей сокровищницы — три волоса из бороды Пророка Мухаммада. С тех пор данная реликвия передается в Центральном духовном управлении мусульман России от муфтия к муфтию.

Деревня Байсарово также является «родиной» популярного у татар афоризма «Әндри казнасы» («Андреевская казна»), т.е. неиссякаемого источника денежных средств. В начале прошлого века, впечатлившись окружающими красотами, из Мензелинска в деревню Байсарово переселился купец по имени Андрей — в деревне до сих пор сохранились здания его дома и магазина. От его имени и произошло словосочетание «Әндри казнасы». Но купца в Байсарово привлекла не только природа, а также и крупный базар, который функционировал в селе, в силу своего удобного географического положения.

Объекты культурного наследия здесь сохраняют не только в экскурсионных маршрутах, но и в рисунках — ученики Детской школы искусств Актанышского района специально для этого выезжают на пленэр в села района.

Еще одна гордость района — это десять народных театров, в том числе кукольный. Гостям здесь показали отрывки из некоторых постановок, а также фольклорные обряды, собранные в селах района. Среди них были обряд имянаречения (бишек туе), встреча невесты в доме мужа и другие.

Здесь же были представлены и изделия современных мастеров, среди которых были и воспетые в песне плетеные из ивовых прутьев колыбели (талбишек).

Завершился День культуры Актанышского района концертной программой под названием «Олы юллар сызганнарны — тамырлардан күреп танырлар». Перед началом концерта гостей праздника поприветствовал руководитель исполкома Актанышского района Рустем Ильясов.

«Актанышский район славится своей природой, певцами и композиторами. Наш район является очагом татарского языка и традиций», — отметил он.

День культуры Актанышского района посетили также уроженки Актанышского района — председатель совета Всемирного движения татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова и заслуженная артистка Татарстана Лилия Муллагалиева.

День культуры Актанышского района стал завершающим в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» 2024 года. Итоги конкурса подведут во время гала-концерта. Там же объявят победителей конкурса и назовут район — обладатель статуса «Культурная столица Татарстана».

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани была представлена культурная программа, на которой жители республики знакомились с уникальным культурным кодом муниципальных образований РТ через историко-культурные выставки, презентации турмаршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов.