Памятник Каюму Насыри в Малых Ширданах включат в реестр объектов культурного наследия

Памятник Каюму Насыри в селе Малые Ширданы Зеленодольского района планируется включить в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в официальном сообществе Комитета РТ по охране ОКН.

В 2025 году исполнилось 200 лет со дня рождения знаменитого татарского просветителя. В честь этой важной для татарского народа даты прошло множество мероприятий.

Комитет по охране объектов культурного наследия организовал проведение государственной историко-культурной экспертизы, целью которой стало обоснование включения памятника, посвященного выдающемуся деятелю, в реестр объектов культурного наследия. Сейчас акт экспертизы проходит общественные обсуждения.

Бронзовый бюст Каюма Насыри, установленный в 1967 году, отражает уважение к его вкладу в татарскую культуру и образование. Автор памятника – В. Шарафутдинов. Бюст расположен на территории музея, посвященного жизни и деятельности ученого.

Сегодня посетители музея могут ознакомиться с уникальными экспонатами, рассказывающими о научных трудах и литературной деятельности Каюма Насыри. В селе ежегодно отмечают День села, а в 2025 году мероприятие было посвящено юбилею великого просветителя.

Фото: https://vk.com/okn.tatarstan