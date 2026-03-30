Памятник Ильхаму Шакирову установят рядом с «Пирамидой»

Памятник народному артисту РСФСР и ТАССР Ильхаму Шакирову установят в Казани. Место для монумента уже определено – он появится в сквере имени певца рядом с культурно-развлекательным комплексом «Пирамида».

Сквер получил имя Ильхама Шакирова в апреле прошлого года к 90-летию со дня его рождения. Автором памятника стал скульптор Денис Мельников.

Как сообщили в пресс-службе Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, на прошлой неделе состоялось выездное совещание с участием представителей мэрии Казани, Министерства культуры Татарстана и филармонии. По его итогам Институту развития города поручено подготовить архитектурный план сквера.

Отмечается, что автор памятника был выбран по итогам конкурса. Денис Мельников уже известен в Казани – он является одним из авторов памятника поэту Фатиху Кариму. Среди его работ также есть проекты, реализованные в Белгородской области.

В Казани уже существует несколько объектов, связанных с именем Ильхама Шакирова. Его имя носит концертный зал международного выставочного центра «Казань Экспо», рассчитанный на 3 тыс. зрителей. На доме № 5 по улице Николаева, где певец жил с 1974 по 2005 годы, установлена мемориальная доска. Кроме того, в городе есть улица и музыкальная школа, названные в его честь.

Зиля Мубаракшина