Памятник Ильгаму Шакирову могут установить в сквере филармонии

Директор Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая Кадим Нуруллин считает, что памятник Ильгаму Шакирову можно было бы установить в сквере филармонии. Легендарный татарский певец 59 лет своей жизни посвятил этому учреждению, в том числе в 1992–2011 годах — в качестве его художественного руководителя.

«Для увековечения имени Ильгама абый за короткое время сделано очень много, такое бывает редко. Его именем назван концертный зал, установлена мемориальная доска, также его имя будет носить один из казанских проспектов. В дальнейшем будет обсуждаться также вопрос памятника. Надо продумать место установки — мы видим его в сквере филармонии», — сказал Кадим Нуруллин, добавив, что вопрос установки памятника может решиться в ближайшие несколько лет.

15 февраля татарская общественность отмечает день рождения выдающегося татарского певца, народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова. Поклонники творчества возложили цветы к его могиле в Ново-Татарской слободе и мемориальной доске на улице Николаева.