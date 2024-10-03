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Памятник героям-пограничникам в Челнах сменил локацию
Памятник героям-пограничникам, которые во время Великой Отечественной войны первыми приняли бой с фашистскими захватчиками, сменил место расположения.
С 2015 года монумент находился у лицея №84, где располагалась организация «Полевая почта "Герат"».
Сейчас же его перенесли на территорию музея «Звезда солдата» в поселке ГЭС.
Руководитель «Герата» Наиль Каюмов рассказал «Челнинским известиям», что в настоящее время идет монтаж памятника.
«Он будет сделан по образу и подобию прежнего: на фоне куска кирпичной кладки будет возвышаться полосатый столб, рядом стоять пулемет и сделана надпись: «Защитникам государственной границы СССР, принявшим первый бой с фашистскими захватчиками 22 июня 1941 года, посвящается», – сообщил Каюмов.
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