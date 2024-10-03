Памятник героям-пограничникам в Челнах сменил локацию

Памятник героям-пограничникам, которые во время Великой Отечественной войны первыми приняли бой с фашистскими захватчиками, сменил место расположения.

С 2015 года монумент находился у лицея №84, где располагалась организация «Полевая почта "Герат"».

Сейчас же его перенесли на территорию музея «Звезда солдата» в поселке ГЭС.

Руководитель «Герата» Наиль Каюмов рассказал «Челнинским известиям», что в настоящее время идет монтаж памятника.

«Он будет сделан по образу и подобию прежнего: на фоне куска кирпичной кладки будет возвышаться полосатый столб, рядом стоять пулемет и сделана надпись: «Защитникам государственной границы СССР, принявшим первый бой с фашистскими захватчиками 22 июня 1941 года, посвящается», – сообщил Каюмов.