Памятник архитектуры на ул.Лукницкого в Казани превратят в гостиницу

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В административном здании на улице Лукницкого в Казани, рядом с Пороховым заводом, обустроят гостиницу. Проект реставрации памятника архитектуры прошел экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Двухэтажное здание было возведено в период с 1890 по 1895 год по проекту архитектора Ивана Котелова в восточной части Порохового завода. Отмечается, что объект можно считать образцом рационального «кирпичного» направления эклектики, который прослеживался в промышленной архитектуре на рубеже XIX и XX веков.

Сейчас в здании расположены административно-офисные помещения. Однако после реставрации здесь разместится гостиница с частичным расположением офисных помещений.

Сохранность фасадов и интерьеров относительно хорошая, общее состояние объекта оценивается как удовлетворительное. В рамках реставрации запланировано устройство гидроизоляции фундамента, раскрытие оконных проемов на втором этаже, расчистка стен от поздних слоев краски и штукатурки, восстановление целостности стен, декора на фасадах, установка деревянных дверей, воссоздание входных групп и покраска фасадов. Также работы затронут крышу и чердачные перекрытия. В рамках второго этапа будет организовано все необходимое для дальнейшего приспособления памятника: реставрация интерьеров, устройство инженерных систем и оборудования.

Специалисты уберут с фасадов кондиционеры, демонтируют поздний навес и поздние ступени, ограждения из кирпича на столбах и разработают новые кованые металлические, благоустроят территорию.