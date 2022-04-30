Памятка: как правильно провести праздник Ураза-байрам-2022

Месяц мусульманского поста заканчивается, а это значит, что приближается праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр)

Фото © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Месяц мусульманского поста заканчивается, а это значит, что приближается праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Мы собрали памятку, как провести этот праздник.

Когда будет?

В этом году празднование длится два дня, а начинается 2 мая с коллективного гает-намаза в мечетях. Время праздничной молитвы устанавливается духовным управлением того региона, в котором вы находитесь.

В Татарстане установлено разное время для городской и сельской местности.

Время праздничного намаза в городах республики:

6.30 – Чтение Корана

7.00 – Гает-вагаз

7.30 – Праздничный намаз

Время для мечетей в сельской местности:

3.00 – Чтение утреннего намаза

4.00 – Гает-вагаз

4.30 – Праздничный намаз

В этом году празднование длится два дня, а начинается 2 мая с коллективного гает-намаза в мечетях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как добраться в такую рань?

Все маршруты общественного транспорта, проходящие возле мечетей, начинают работать с 5 часов утра, чтобы мусульмане смогли успеть на праздничный намаз.

А что делать после намаза?

Эти дни в Татарстане признаны нерабочими. Пока мужчины на гает-намазе, хозяйки дома накрывают праздничные столы, обычно подготовка начинается за два-три дня. В татарских семьях принято на праздник готовить блины или оладьи. Некоторые просто организуют банкет в кафе.

После гает-намаза мужчины идут в гости к родственникам, соседям, друзьям, где их уже ждут накрытые столы. Либо собираются в одном месте на совместную трапезу (аш).

Куда можно пойти?

Каждый год Духовное управление мусульман и некоторые мечети/приходы/мухтасибаты Татарстана организуют празднование для детей.

Куда пойти:

«Рамазан Фест» в парке Горького

Гостей ожидают исполнение мунаджатов, нашидов, стихов, анимационное, силовое и мыльное шоу, цирковые номера с акробатами и различными трюками, а также мастер-классы и игровые зоны Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дата и время: 2 мая с 13.00 до 17.00

Гостей ожидают исполнение мунаджатов, нашидов, стихов, анимационное, силовое и мыльное шоу, цирковые номера с акробатами и различными трюками, а также мастер-классы и игровые зоны. На протяжении всего мероприятия будет работать фуд-корт.

В финале фестиваля планируется запустить в небо 70 голубей.

Праздник для детей в мечети «Гаиля»

Дата и время: 2 мая с 12.30

Гостей ожидают батуты, детские паровозики, грим для лица, роспись хной (мехенди), мастер-класс по повязыванию платка, детские национальные игры и подарки.

Программу будет вести Ильяс Халиков. Мероприятие будет сопровождаться религиозными песнопениями (монаджат).

Праздник для детей в мечети «Рахматулла»

Дата и время: 2 мая в 10.00

Для гостей подготовлены детские игры и конкурсы с призами. Мехенди (роспись хной на руках), мастер-класс по повязыванию платка.