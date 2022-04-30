Памятка: как правильно провести праздник Ураза-байрам-2022
Месяц мусульманского поста заканчивается, а это значит, что приближается праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Мы собрали памятку, как провести этот праздник.
Когда будет?
В этом году празднование длится два дня, а начинается 2 мая с коллективного гает-намаза в мечетях. Время праздничной молитвы устанавливается духовным управлением того региона, в котором вы находитесь.
В Татарстане установлено разное время для городской и сельской местности.
Время праздничного намаза в городах республики:
6.30 – Чтение Корана
7.00 – Гает-вагаз
7.30 – Праздничный намаз
Время для мечетей в сельской местности:
3.00 – Чтение утреннего намаза
4.00 – Гает-вагаз
4.30 – Праздничный намаз
Как добраться в такую рань?
Все маршруты общественного транспорта, проходящие возле мечетей, начинают работать с 5 часов утра, чтобы мусульмане смогли успеть на праздничный намаз.
А что делать после намаза?
Эти дни в Татарстане признаны нерабочими. Пока мужчины на гает-намазе, хозяйки дома накрывают праздничные столы, обычно подготовка начинается за два-три дня. В татарских семьях принято на праздник готовить блины или оладьи. Некоторые просто организуют банкет в кафе.
После гает-намаза мужчины идут в гости к родственникам, соседям, друзьям, где их уже ждут накрытые столы. Либо собираются в одном месте на совместную трапезу (аш).
Куда можно пойти?
Каждый год Духовное управление мусульман и некоторые мечети/приходы/мухтасибаты Татарстана организуют празднование для детей.
Куда пойти:
«Рамазан Фест» в парке Горького
Дата и время: 2 мая с 13.00 до 17.00
Гостей ожидают исполнение мунаджатов, нашидов, стихов, анимационное, силовое и мыльное шоу, цирковые номера с акробатами и различными трюками, а также мастер-классы и игровые зоны. На протяжении всего мероприятия будет работать фуд-корт.
В финале фестиваля планируется запустить в небо 70 голубей.
Праздник для детей в мечети «Гаиля»
Дата и время: 2 мая с 12.30
Гостей ожидают батуты, детские паровозики, грим для лица, роспись хной (мехенди), мастер-класс по повязыванию платка, детские национальные игры и подарки.
Программу будет вести Ильяс Халиков. Мероприятие будет сопровождаться религиозными песнопениями (монаджат).
Праздник для детей в мечети «Рахматулла»
Дата и время: 2 мая в 10.00
Для гостей подготовлены детские игры и конкурсы с призами. Мехенди (роспись хной на руках), мастер-класс по повязыванию платка.