Память жива, пока мы помним: ветеранам Челнов вручили юбилейные медали

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Набережных Челнах проходят торжественные мероприятия. Одним из ключевых событий стало вручение юбилейных медалей ветеранам. Вручение наград должно завершиться до 1 апреля.

Одним из тех, кто получил памятную медаль, стала 92-летняя Сумая Нуретдинова – труженик тыла. Несмотря на возраст, она сохраняет бодрость духа и с радостью принимает гостей. Лично поздравить ветерана приехали глава Центрального района Фидарис Хабибуллин и депутат Горсовета Ахат Галаутдинов, а также представители СМИ.

Сумая Нуретдинова родилась в Муслюмовском районе ТАССР. В годы войны, будучи ребенком, она работала в колхозе, пока ее мать трудилась днем и ночью, обеспечивая семью после гибели мужа на фронте.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Я была во втором классе, когда началась война. Отец ушел на фронт и погиб под Москвой. Мы остались втроем с мамой, которая работала в колхозе. Я училась, закончила семь классов, потом пешком ходила в восьмой класс в районный центр – семь километров туда и обратно», – поделилась воспоминаниями ветеран.

После войны Сумая Нуретдинова переехала в Актанышский район, где работала заведующей библиотекой, затем председателем сельского совета. С 1974 года живет в Челнах. За свою жизнь она удостоена множества наград, в том числе медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Теперь к этим наградам добавилась юбилейная медаль «80 лет Победы».

«На территории Центрального района проживают 135 ветеранов, которые получат эти памятные медали. Очень приятно, что к поздравлениям присоединяются депутаты Горсовета и мы вместе посещаем семьи ветеранов», – отметил глава администрации Центрального района Челнов Фидарис Хабибуллин.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Он также подчеркнул, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. В течение года в Челнах пройдет множество мероприятий, приуроченных к этой дате, в том числе с участием ветеранов.

«Приехать и поздравить ветеранов лично – это ни с чем не сравнимое чувство. Очень важно сказать им слова благодарности за все, что они сделали для нас», – подчеркнул депутат Горсовета Ахат Галаутдинов.

Челны продолжают традицию чествования героев войны. Ветераны не остаются без внимания и поддержки, а юбилейные медали – это не просто награда, а знак признательности за их самоотверженный труд и вклад в Победу.

В рамках Года защитника Отечества в городе запланирован ряд мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и поддержку ветеранов, ведь сказано: «Мы живы, пока мы помним».