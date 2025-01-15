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Память жертв Холокоста почтят в Казани
В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, в столице Татарстана пройдут мероприятия, приуроченные к этой мемориальной дате. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов РТ.
Так, 20 января в Доме дружбы народов Татарстана (ул. Павлюхина, д. 57 корп. 1) откроется выставка «Искусство Холокоста: оружие духовного сопротивления», посвященная судьбам трех талантливых художниц, ставших узницами нацистских лагерей смерти.
На выставке будут представлены работы Мальвы Шалек (1882–1944 или 1945), Эллы Либерман (1927–1998) и Галины Оломуцки (1919–2007). Шалек погибла в «Освенциме», Либерман и Оломуцки посчастливилось выжить в лагерях смерти. «Эти выдающиеся женщины стали символами стойкости и несгибаемого духа <...>», — отмечают организаторы выставки.
Посетители экспозиции смогут увидеть, как художницы использовали искусство как способ восстановления и сопротивления. Вход на выставку будет свободным. Церемония открытия начнется в 15 часов.
Позднее, 26 января, в Еврейском общинном центре Казани (ул. Профсоюзная, д. 15) при поддержке Дома дружбы народов Татарстана будет представлен спектакль «Свет надежды», поставленный творческим молодежным еврейским клубом.
По замыслу постановщиков, спектакль соединит историю, искусство и человеческие переживания. В его основу легли реальные истории выживших, их борьба и стремление сохранить человечность в нечеловеческих условиях.
Постановка не только воздает дань уважения прошедшим ужасные испытания, но и служит напоминанием о важности сохранения человеческой солидарности и толерантности, замечают организаторы мероприятия.
Спектакль начнется в 14 часов. Вход бесплатный, но по пригласительным (их раздадут при входе), количество мест ограничено.
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