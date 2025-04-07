Память в камне и графике: в Казани откроются две выставки о Великой Отечественной войне

10 апреля в 16:00 в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ в Казани состоится торжественное открытие двух выставок: «Судьбы, высеченные на камне» и «Все для Победы!». Об этом сообщает «Миллиард.Татар».

Вход на церемонию свободный.

Выставка «Судьбы, высеченные на камне» представляет собой многогранное исследование ключевых этапов Великой Отечественной войны через живопись, скульптуру, архивные документы и мультимедийные решения. В числе экспонатов – работы, присланные на фотоконкурс «День Победы – страницы памяти / Хәтер битләрендә Җиңү көне», организованный совместно с ИЯЛИ АН РТ и порталом Миллиард.Татар.

Также свои материалы предоставили ведущие промышленные предприятия: Казанский пороховой завод, завод «Элекон», ОАК «Туполев» и другие.

Экспозиция разделена на четыре тематических блока:

– предвоенные годы (картины, архивные документы);

– фронт (работы художников-участников войны и послевоенных художников);

– тыл (элементы военной промышленности, одежда, сцены жизни на заводах и в госпиталях);

– победа (радость мирной жизни, возвращение героев).

Выставка «Все для Победы!» покажет графику военных лет. Она охватывает театральную и изобразительную культуру Казани в годы войны. Три тематических зала посвящены:

– деятельности театров в военное время (эскизы, афиши);

– сатирическим агитплакатам «Окна сатиры» Татарского художественного объединения;

– фронтовым зарисовкам художников Татарстана, таких как Байназар Альменов, Александр Родионов и др.

После церемонии открытия выставки будут доступны для посещения по входным билетам галереи.

– «Судьбы, высеченные на камне» будет открыта до 11 января 2026 года

– «Все для Победы!» будет открыта до 29 июня 2025 года