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Общество 27 сентября 2024 10:11

Память погибших военнослужащих почтили минутой молчания в Госсовете РТ

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Сегодня во время ежегодного послания Госсовету Татарстана память погибших военнослужащих почтили минутой молчания.

Раис Татарстана Рутам Минниханов, обращаясь к залу, подчеркнул, что с первого дня специальной военной операции наши соотечественники, продолжая славные подвиги предков, однажды поднявших знамя Победы над рейхстагом, освобождают землю от нацизма, приближают долгожданную Победу.

«К глубочайшему сожалению, не обходится без потерь. Мы всегда будем помнить наших доблестных воинов, отдавших свою жизнь за Отечество, за мирную жизнь будущих поколений. Предлагаю почтить память всех погибших минутой молчания», - сказал Рустам Минниханов.

#Послание Госсовету РТ 2024
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