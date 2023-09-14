Память погибших военнослужащих почтили минутой молчания в Госсовете РТ

Сегодня во время ежегодного послания Госсовету Татарстана память погибших военнослужащих почтили минутой молчания.

Раис Татарстана Рутам Минниханов, обращаясь к залу, подчеркнул, что каждый день на передовой солдаты и офицеры самоотверженно выполняют свой воинский долг. Он отметил, что уроженцы и воспитанники республики, проходящие службу в Вооруженных Силах, в подразделениях Росгвардии, МВД и ФСБ, с честью решают поставленные задачи.

Руководитель республики напомнил, что девяти татарстанцам присвоено звание Героя Российской Федерации. Более тысячи бойцов награждены орденами и медалями.

В зале также сегодня присутствуют участники специальной военной операции, в том числе командир экипажа легендарного танка «Алёша» — Герой России Расим Баксиков.

Рутам Минниханов попросил их подняться. Встал весь зал.

«Каждый из вас — пример настоящего героизма, верного служения Отчизне. Искренняя благодарность вам и в вашем лице — всем участникам Специальной военной операции», — произнес он.

Далее Раис Татарстана объявил минуту молчания.

«Дорогие соотечественники! В наших сердцах навсегда останутся имена героев, которые отдали свою жизнь за Родину. Их подвиг никогда не будет забыт. Прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал он.

Обращение татарстанского лидера проходит в рамках 46-го заседания депутатов Госсовета РТ. На него приглашены депутаты Госдумы, сенаторы, члены татарстанского правительства, а также лидеры муниципальных районов республики и главы министерств и ведомств.

Напомним, первое обращение Рустама Минниханова к Госсовету Татарстана состоялось 13 октября 2010 года. С тех пор мероприятие стало ежегодным. В нем подводятся итоги работы за прошедший год, ставят планы для работы всех уровней власти, а также обозначаются ключевые направления для развития республики.