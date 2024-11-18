Память основоположника татарского театра Газиза Айдарского почтили в Москве

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В Татарском культурном центре Москвы состоялся концерт, посвященный 125-летию со дня рождения одного из основоположников татарского театра — Газиза Айдарского. Его организовала дочь театрального деятеля — 99-летняя Альфия Айдарская, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Именно в здании, где сейчас размещается центр, Айдарский в 1924 году организовал татарскую труппу. В дальнейшем он стал главным режиссером и художественным руководителем первого Московского татарского театра, возглавлял его до самой кончины в 1933 году. В память о деятеле культуры на здании Татарского культурного центра установлена мемориальная доска.

Газиз Айдарский умер очень рано, в 34 года, но успел многое сделать для развития татарского драматического искусства. В истории татарского театра он был одним из первых профессиональных режиссеров с высшим образованием. Именно он поставил первую татарскую оперу «Сания» в 1925 году. Похороны Айдарского организовал его друг Муса Джалиль.

В память о Газизе Айдарском в Москве прозвучали песни его супруги — Сары Садыковой. Организовала памятный вечер их дочь — живущая сейчас в Казани Альфия Айдарская. Однажды она призналась, что чувствует себя в здании Татарского культурного центра Москвы как дома, потому что знает его с самого детства, заметили в полпредстве.

«Большое спасибо москвичам. Ведь в свое время именно они открыли всем зрителям певицу Сару Садыкову. Москва стала ее университетом», — подчеркнула Айдарская. Несмотря на 99-летний возраст, она по-прежнему предпринимает усилия по увековечиванию памяти своих родителей и ведет активную работу с молодыми талантливыми артистами.

В концертной программе по приглашению Альфии Айдарской приняли участие народные артисты Татарстана Мингул Галиев, Рустем Асаев и Айгуль Бариева, заслуженные артисты Татарстана Айдар Габдинов, Рустем Гильфанов, Ахмет Каримов (баянист), Дина Закирова (скрипачка) и другие.

Фото и видео: пресс-служба Полпредства РТ в РФ.