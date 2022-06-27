Память – народная, деньги – жильцов: на чьем балансе должны быть мемориальные доски?

Возложить ответственность на жильцов старинных домов за сохранность мемориальных досок на фасадах планирует Управление культуры Исполкома Казани. Сами жильцы против такого решения, но власти города приводят свои аргументы. Ситуацию изучила культурный обозреватель «Татар-информа».

В этом году состоялось открытие мемориальной доски на улице Жуковского на доме, где проживали легендарные татарские артисты Исламия и Халиль Махмутовы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оказывается, средства на восстановление мемориальных досок на домах Казани нигде не предусмотрены

В марте текущего года, в Международный день театра, прошло открытие мемориальной доски на улице Жуковского, в доме, где проживали легендарные татарские артисты Исламия и Халиль Махмутовы. Торжественное открытие организовал Тинчуринский театр, в котором работали Махмутовы. Пришли высокопоставленные гости, было сказано много прекрасных слов об увековечении имен выдающихся артистов, прозвучала благодарность в адрес организаторов.

В конце мая на дверях подъездов этого дома появилось объявление управляющей компании Вахитовского района Казани о собрании жильцов. В повестке: внесение мемориальной доски, установленной на стене дома в целях увековечения памяти заслуженной артистки РСФСР, народных артистов Татарстана Исламии и Халиля Махмутовых, в состав общего имущества многоквартирного дома, и определение финансовых источников для обеспечения его сохранности.

Говоря по-простому, ответственность за состояние памятной доски несут жители этого дома, и, если ей будет нанесен какой-либо вред, жители дома обязаны восстановить ее за свой счет.

К примеру, на стене дома №54 по улице Большая Красная установлена памятная доска Шахсенем Асфандияровой. Со дня смерти великой актрисы прошло 28 лет, и, вероятно, доска установлена уже давно, и выполнена она по другим технологиям. Доска со временем ветшает: буквы Ә и М выпали. Увидев это, корреспондент «Татар-информ» направила письмо в Министерство культуры РТ, театру Камала, Исполкому Казани и в Управление культуры. Сообщение приняли: в театре Камала ответили, что работы ведутся, Управление культуры отписалось о решении вопроса финансов для реставрации памятной доски. Выяснилось вот что: оказывается, средства на восстановление мемориальных досок на домах Казани нигде не предусмотрены!

Оказывается, средства на восстановление мемориальных досок на домах Казани нигде не предусмотрены Фото: предоставлено автором

Ответ Исполнительного комитета Казани: «Мемориальные доски, установленные на зданиях жилых и нежилых домов (за исключением многоквартирных жилых домов), передаются инициатором на баланс собственника (пользователя) здания или принимаются на баланс установившей их организации.

Мемориальные доски, установленные на зданиях многоквартирных жилых домов, передаются инициаторами на баланс исполнительного комитета муниципального образования, на территории которого находятся указанные многоквартирные жилые дома, или принимаются на баланс установившей их организации.

Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан и организации, на балансе которых находятся мемориальные доски, принимают меры по их сохранности и текущему содержанию».

Управление культуры исполкома Казани предложило управляющим компаниям обслуживать мемориальные доски, а управляющие компании функционируют на средства жителей домов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исходя из данного документа, Управление культуры Исполнительного комитета города Казани предложило управляющим компаниям обслуживать мемориальные доски. А управляющие компании функционируют на средства жителей домов. Конечно, они не станут искать дополнительные средства на обеспечение сохранности памятных досок, а напрямую взвалят нагрузку на плечи собственников квартир.

Теперь что касается темы объявлений на дверях подъездов дома на улице Жуковского.

УК предложила мемориальную доску Махмутовым внести в состав общедомового имущества и назначить средства, собранные с жителей дома, источником финансирования для ее обслуживания Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В назначенный день представитель управляющей компании Вахитовского района (в письме указано имя заведующей юридического отдела В. Г. Андроновой. – прим. Т-и) встретилась с жителями дома. Она предложила мемориальную доску заслуженной артистке РСФСР, народным артистам Татарстана Исламие Идиятулловне и Халилю Закиевичу Махмутовым внести в состав общедомового имущества многоквартирного дома и назначить средства, собранные с жителей данного дома на улице Жуковского, источником финансирования для обслуживания данной мемориальной доски. Она подчеркнула, что данное решение принято на основании письма Исполнительного комитета Казани. Было понятно, что управляющая компания с этим решением не согласна.

Справка: инициатива установить мемориальную доску в память заслуженной артистки РСФСР, народной артистки Татарстана Исламии Махмутовой принадлежит депутатам Государственного Совета РТ. По поручению Премьера-министра РТ А. В. Песошина от 22.02.2020. Министерство культуры РТ предложило внести этот вопрос на рассмотрение на заседании Комиссии по мемориальным доскам. Подготовка документов к заседанию комиссии была поручена Тинчуринскому театру. Представители администрации театра проводили поквартирный обход, чтобы получить согласие всех жителей дома, где жили Махмутовы. Насколько мне известно, никто не был против.

«Наша задача перед будущими поколениями – донести информацию об известных личностях, героях»

Первоначально в документах шла речь об установке памятной доски только Исламие ханум, но, слава богу, на мемориальной доске увековечены имена обоих легендарных артистов.

Инициативу выдвинули Ркаиль Зайдулла, Рамиль Тухфатуллин и другие депутаты, поручение дал Алексей Песошин, поручение театру подписал заместитель министра культуры Дамир Натфуллин… В результате обеспечение сохранности этой памятной доски хотят взвалить на плечи жителей дома. Удивительно? Удивительно!

Безусловно, жители дома выступили против. Как уже было сказано выше, управляющая компания Вахитовского района тоже не поддержала это решение. Насколько мне известно, на данной территории есть 8-10 домов с установленными на них мемориальными досками, и все они получили подобное предложение.

(В редакции имеются копии объявления управляющей компании и протокола общего собрания.)

Получается, что, когда выдающиеся личности умирают и их имена увековечивают, памятные доски обязаны содержать соседи? Фото: © Абдул Фархан

Теперь взглянем на официальные документы.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 ноября 1996 г. №968 «О порядке проектирования, выполнения и приемки произведений монументального и декоративного искусства на территории Республики Татарстан» говорится следующее: «Учреждения и организации, на баланс которых передаются произведения монументального и декоративного искусства, несут ответственность за их сохранность». В прошлом году на заседании коллегии, посвященной увековечению памяти выдающихся личностей, заместитель министра культура Дамир Натфуллин отметил, что министерство работает, опираясь на данный документ.

В Постановлении Кабинета Министров РТ от 1.04.2002 №163 «Об утверждении положения о порядке установления мемориальных досок в Республике Татарстан» есть такие пункты:

«6.4. Мемориальные доски, установленные на зданиях жилых и нежилых домов (за исключением многоквартирных жилых домов), передаются инициатором на баланс собственника (пользователя) здания или принимаются на баланс установившей их организации. Мемориальные доски, установленные на зданиях многоквартирных жилых домов, передаются инициаторами на баланс исполнительного комитета муниципального образования, на территории которого находятся указанные многоквартирные жилые дома, или принимаются на баланс установившей их организации.

6.5. Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан и организации, на балансе которых находятся мемориальные доски, принимают меры по их сохранности и текущему содержанию».

Значит, Исполком Казани «принял меры» – собрался передать ответственность за сохранность и текущее содержание мемориальных досок жителям этих домов. Да, нашли легкое решение: когда выдающиеся личности умирают и их имена увековечивают, эти памятные доски обязаны содержать их же соседи.

Поручить ответственность за мемориальную доску Исламии и Халиля Махмутовых проживающим в том же доме народному поэту Равилю Файзуллину, выдающимся артистам Ренату Тазетдинову и Азгару Шакирову? Так администрация города видит «принятие мер»?

На этом же доме ранее была установлена мемориальная доска Фанису Яруллину. Почему-то управляющая компания о ней речь не вела Фото: © Михаил Захаров

К слову, на этом же доме ранее была установлена мемориальная доска народному поэту Татарстана Фанису Яруллину. Почему-то управляющая компания об этой доске речь не вела.

По ходатайству Камаловского театра в этом году на стене этого дома запланирована установка еще двух памятных досок – артистам Камаловского театра Вере Минкиной и Иреку Багманову. Жители дома согласие на установку досок уже дали. При получении согласия об ответственности за их сохранность речи не шло.

«Наша задача перед будущими поколениями – донести информацию об известных личностях, героях. Одно из основных мероприятий для осуществления данной задачи – формирование мемориальных досок и монументальных произведений искусства. В то же время необходимо упорядочить эту работу и эта деятельность поэтапно выполняется министерством», – сказал Дамир Натфуллин на заседании комиссии, посвященной этой теме.

Дамир Натфуллин: «Необходимо упорядочить эту работу и эта деятельность поэтапно выполняется министерством» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как было отмечено в докладе, с 2002 года в Министерстве работает специальная комиссия по мемориальным доскам. Ежегодно комиссия рассматривает 15-20 инициатив. В 2016-2020 годах по рекомендации комиссии установлены 34 мемориальные доски. Финансирование подготовки мемориальной доски осуществляется ходатайствующей стороной или на средства спонсоров. В бюджете Министерства культуры ежегодно выделяются средства на установку почти трех (исходя из цены) мемориальных досок.

В докладе также говорилось о создании Единого реестра мемориальных досок в целях упорядочивания обеспечения сохранности мемориальных досок. Мы обратились в Министерство культуры РТ, чтобы узнать, как сегодня идет работа в данном направлении, а также получить ответ министерства о проблеме, затронутой в данной статье.

Вопросы: Нас интересует тема дальнейшей сохранности мемориальных досок и других знаков памяти. Скажем, управляющая компания Вахитовского района по предложению Исполнительного комитета города Казани обратилась к собственникам дома с просьбой внести мемориальные доски на баланс дома. То есть мемориальные доски будут реставрироваться/восстанавливаться за счет средств собственников. Вы считаете данное предложение справедливым? Какие пути решения видите? Определяет ли комиссия при подготовке документов по мемориальным доскам и рассмотрении этих документов организацию, на чей баланс будут взяты мемориальные доски? Определяются ли задачи для лиц, назначенных ответственными за сохранность и обеспечение эстетического облика памятных досок? В докладе на заседании коллегии было сказано о создании Единого реестра. На каком этапе эта работа и когда запланировано ее завершение? Будет ли доступен реестр на открытом информационном поле? Ответ Министерства культуры: «С 2020 года «Таткультресурсцентр» (бывший Фольклорный центр с расширенным полем деятельности, то есть, речь идет о Центре развития традиционной культуры. – Ред.) в целях создания единого реестра совместно с органами местного самоуправления республики проводит мониторинг мемориальных объектов на территории Республики Татарстан. На 1 января 2022 года имеется информация о 3726 объектах на территории Татарстана. В данный момент работа по формированию реестра продолжается. Рассматривается возможность доступа к сформированному к концу текущего года реестру на сайте Центра культурных ресурсов РТ («Таткультресурсцентр»)». На основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 1.04.2002 №163 «Об утверждении положения о порядке установления мемориальных досок в Республике Татарстан», исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан и организации, на балансе которых находятся мемориальные доски, принимают меры по их сохранности и содержанию. Предложения по внесению изменений в установленный порядок содержания мемориальных досок в Министерство культуры РТ не поступали. Комиссия по мемориальным доскам при Министерстве культуры РТ рассматривает документы по предложениям на установку памятных досок и принимает соответствующее решение. Перечень необходимых документов указан в вышеназванном постановлении. В том же постановлении №163 определен порядок содержания мемориальных досок. Принятие решения о постановке мемориальной доски на баланс не входит в полномочия данной комиссии».

От редакции: Возложение обязанностей по содержанию мемориальных досок на собственников квартир может привести к другой проблеме – а что, если жители домов начнут выступать против установки на стене дома мемориальной доски? Да, по соседству с ними жил выдающийся деятель, и да, правительство делает большое дело для увековечения его имени – устанавливает мемориальную доску. Но почему память этой личности должна сохраняться на деньги, скажем, проживающих в этом доме пенсионеров бабушки Хупзямал и Вениамина Ивановича? Они, конечно, по доброте душевной могут сказать: «Установщики при установке доски покрасили фасад дома, да и сосед, царствие ему небесное, был человеком хорошим, ну, так и быть, взвалите содержание доски на меня». Но ведь могут и не сказать! Могут и заявить, дескать, в квартире «героя доски» живет его племянник – пусть он и платит! И никто не вправе их за это обвинить. Таким образом, мемориальная доска в память о великой личности станет «грузом» на плечах его соседей и родных, так получается?

Автор: Рузиля Мухамметова, intertat.tatar; перевод с татарского