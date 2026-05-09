Память, которую передают детям: как «Нижнекамскнефтехим» отметил День Победы

В этом году Россия в 81-й раз отметила День Победы. Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа вместе с горожанами почтили память солдат, защитивших нашу страну от фашистских захватчиков. На площади им. Николая Лемаева «Нижнекамскнефтехим» организовал для горожан тематическую площадку. Как прошел праздник – в нашем репортаже.





НКНХ ко Дню Победы присоединился к акции «Сад памяти»

В преддверии праздника нефтехимики присоединились к международной акции «Сад памяти». В парке «СемьЯ» сотрудники «Нижнекамскнефтехима» вместе с волонтерами и коллегами из других градообразующих предприятий высадили 81 ель.

Накануне 9 Мая на проходных предприятия раздавали георгиевские ленточки, а Совет ветеранов поздравил тружеников тыла.

– Время идет неумолимо. В прошлом году мы потеряли последнего участника Великой Отечественной войны. Сейчас у нас 20 тружеников тыла. Мы всех их посетили и поздравили на дому с Днем Победы, которую они приближали своим доблестным трудом, – отметил председатель Совета ветеранов предприятия Ришат Валиуллин.

На праздник он пришел с правнуком Олегом.

– Мой прапрадед Рафик Валиуллин ушел на фронт в 17 лет, Победу встретил в Польше. Он был артиллеристом, – с гордостью рассказал мальчик.

Особый семейный праздник

Директор энергопроизводства «Нижнекамскнефтехима» Максим Лакеев рассказал, что 9 Мая для его семьи – особенный праздник.

– У меня воевали все четыре прадеда. Вернулся только один. Трое погибли: один под Москвой, второй – в Сталинграде, третий – на Курской дуге. Могилу одного из прадедов мы нашли в Сталинграде еще в конце 80-х по архивам. Когда началась война, маминому отцу было 9 лет. В деревне не осталось ни юношей, ни мужчин, ни стариков – он был старшим. Всю войну он отвечал за родных. Потом развивал деревню, стал агрономом, – поделился Максим Лакеев.

Полевая кухня и песни у палатки

На тематической площадке нефтехимиков работала полевая кухня. Повара приготовили более тысячи порций солдатской гречневой каши с мясом и горячий чай. Угощение могли отведать все желающие.

– Традиционно мы организовали интерактивную площадку с мастер-классами для детей, выездную экспозицию поискового отряда «Нефтехимик», который вернулся из очередной поисковой экспедиции, фотозону, концерт наших артистов, чтобы жители города могли прийти, вспомнить родных, рассказать детям о подвиге нашего народа. Я с детства люблю этот праздник: водил деда за руку в школу, он рассказывал о войне, а первоклассники дарили ему книжки, – отметил председатель профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима» Олег Шумков.

Ведущий специалист профсоюзной организации НКНХ Ангелина Старкова вместе с коллегами из других подразделений предприятия на концертной площадке исполняла песни военных лет.

– Мы с дочерью каждый год участвуем в торжествах, посвященных Дню Победы. Для нас 9 Мая – это возможность сказать спасибо всем тем, кто воевал и трудился в то страшное время. Мой дедушка был морским офицером, бабушка пережила оккупацию в Новороссийске, – поделилась Ангелина.

Поисковики НКНХ вернулись из Волгоградской области накануне Дня Победы

Рядом с концертной площадкой развернул шатер музей Боевой Славы поискового отряда «Нефтехимик». Командир отряда Ольга Ланцова рассказала о последней, 44-й по счету экспедиции, из которой бойцы отряда вернулись накануне праздника.

– Мы работали в Волгоградской области. Подняли останки пяти солдат в одиночных окопах. У одного был медальон, но, к сожалению, пустой. Боец не успел его заполнить. Всего мы нашли останки десяти погибших. Также среди находок – мундштук с уникальным цветочным рисунком, такого у нас еще не было, он пополнит наш музей. В августе едем в Смоленскую область, – сообщила Ольга Ланцова.

Экспонаты поисковиков и интерактивы для детей вызвали ажиотаж у гостей

Все желающие могли подержать в руках экспонаты музея Боевой Славы – снаряды, макеты оружия советских солдат и вермахта. Особый интерес у гостей вызвали сборка и разборка автомата Калашникова, а также работа с металлоискателем.

Житель Нижнекамска Рустем Милонов пришел на праздник с сыном Рузилем. Пока мальчик увлеченно водил поисковым прибором, отец объяснял:

– День Победы – это очень значимый для нашей семьи праздник. Мой дедушка воевал, но я его не застал, знаю о нем по рассказам родителей. Очень важно, чтобы такие мероприятия были, – память должна жить.

Пятилетний Роберт Сазутов крепко сжимал в руках муляж винтовки.

– В садике нам рассказывали про солдат и партизан. Но здесь интереснее. Здесь патроны есть! – восхищался мальчик.

Мама Роберта Римма в это время фотографировала старшего сына – 6-летнего Данила на фоне фигуры красноармейца на привале.

– Большое спасибо за такую площадку. Мы и кашу поели, и чай попили, письмецо сложили, трофеи поисковиков в руках подержали, артистам подпевали. Роберт даже потанцевал. Настроение праздничное! – призналась нижнекамка.

На площадке НКНХ для гостей организовали музей, мастер-классы и концерт

Тематическую площадку «Нижнекамскнефтехима» посетила делегация почетных гостей во главе с мэром города Радмиром Беляевым и заместителем Премьер-министра РТ, министром экономики РТ Мидхатом Шагиахметовым. Они побывали в палаточном музее, отведали солдатской каши, послушали концертные выступления нефтехимиков и сделали общее памятное фото.

Фотозоны и мастер-классы на площадке НКНХ пользовались большой популярностью. Руководитель кружка кройки и шитья клуба «Юный техник» Татьяна Шоетова учила ребят мастерить солнышко и складывать тот самый заветный треугольничек – фронтовое письмо, которое так ждали родные солдат. Одна из участниц мастер-класса, 4-летняя Яна Тимофеева, поделилась своими впечатлениями.

– Сегодня праздник, и все радуются. Я очень люблю маму, папу, и мне здесь очень интересно, – рассказала девочка.

Цветы – героям

Руководители «Нижнекамскнефтехима» вместе с главой города Радмиром Беляевым и вице-премьером, министром экономики РТ Мидхатом Шагиахметовым возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю, приняли участие в торжественном митинге, возложили цветы к Вечному огню у Монумента Победы и к памятнику труженикам тыла.

– Это самый главный праздник нашей страны, потому что благодаря подвигу наших отцов, дедов и прадедов мы сейчас живем. Вернувшись с войны, они возрождали экономику страны, строили наше предприятие, которое в следующем году отметит 60-летие, создавали город, которому уже в этом году исполняется 60 лет. И очень важно помнить о подвиге старшего поколения, хранить эту память, передавать ее из поколения в поколение. Наша задача сегодня – работать, обеспечивать экономическое развитие страны и быть едиными, – отметил руководитель службы НКНХ по работе с госорганами РТ Станислав Мартыненко.

Фото предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»