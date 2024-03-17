Памфилова: За голосованием в России следят наблюдатели из 129 стран

За ходом голосования в России следят 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран. Такими данными поделилась глава Центризбиркома Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

Она напомнила, что 706 наблюдателей из 106 стран были аккредитованы ЦИК РФ, еще 224 эксперта из 51 государства — это участники Всемирного фестиваля молодежи.

«И 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты, — добавила Памфилова в информационном центре ЦИК РФ. — Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1 115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран».

По ее данным, большая группа международных наблюдателей находится в Московской области, в целом представители иностранных государств сейчас работают в 53 субъектах Федерации.

Сегодня, 17 марта – заключительный день восьмых по счету выборов Президента России. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

С 15 марта в Татарстане работают 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.