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Политика 16 апреля 2024 14:02

Памфилова вручила Путину удостоверение об избрании Президентом России

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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, сообщает пресс-служба Кремля.

Она вручила главе государства удостоверение об избрании Президентом РФ.

«Элла Александровна, спасибо вам большое и всем вашим коллегам и в ЦИКе, и на местах. Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», — сказал в ответ Владимир Путин.

По словам Памфиловой, итоги выборов говорят о мудрости российского народа, беспрецедентной консолидации общества и понимании, что голосование стало настоящим «этапом битвы за Россию».

#выборы президента-2024
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