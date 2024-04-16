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Памфилова вручила Путину удостоверение об избрании Президентом России
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, сообщает пресс-служба Кремля.
Она вручила главе государства удостоверение об избрании Президентом РФ.
«Элла Александровна, спасибо вам большое и всем вашим коллегам и в ЦИКе, и на местах. Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», — сказал в ответ Владимир Путин.
По словам Памфиловой, итоги выборов говорят о мудрости российского народа, беспрецедентной консолидации общества и понимании, что голосование стало настоящим «этапом битвы за Россию».
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