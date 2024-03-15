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Памфилова: В регионах на участках появились журналисты с поддельными аккредитациями
В некоторых регионах, включая Санкт-Петербург, появились журналисты с поддельными аккредитациями, которые пытаются осуществлять неправомерные действия. Своим пониманием происходящего поделилась председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании в информационном центре ЦИК, передает ТАСС.
«В Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, самозванцы от гражданских инициатив, которые пытаются неправомерные действия осуществлять», — заявила глава ЦИК России.
Памфилова также добавила, что фиксируются случаи, когда люди пытаются проголосовать из других регионов не по прописке.
«Иностранных СМИ много. Видимо, что-то готовится, какая-то провокация», — выразила уверенность она. И призвала не верить звонкам, поступающим будто бы от Росгвардии, с просьбами проверить кнопку тревожной сигнализации, нажав ее.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
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