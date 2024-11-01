Памфилова: Саммит БРИКС не был бы успешным, если бы не президентские выборы в марте

фото: телеграм-канал ЦИК России

Саммит БРИКС в Казани не был бы таким успешным и представительным, если бы не прошедшие на высшем уровне президентские выборы в марте текущего года. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Если бы мы не провели [прошедшие в марте] выборы так, как провели, я уверена, что БРИКС и многие другие площадки отреагировали бы по-другому», – приводит слова главы Центризбиркома ТАСС.

Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Убедительную победу на них одержал Владимир Путин, за которого проголосовали 87,28% избирателей.

Саммит БРИКС прошел в Казани в октябре. Участие в нем приняли делегации из более чем 30 государств, более 20 стран были представлены на высшем уровне.