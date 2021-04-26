Памфилова проинформировала Президента РФ о подготовке к предстоящей выборной кампании

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Она проинформировала главу государства о подготовке к предстоящей выборной кампании, сообщается на сайте kremlin.ru.

Памфилова рассказала о развитии российской избирательной системы, а также поблагодарила коллег из ЦИКа за совместную работу. Говоря о подготовке к выборам, глава ЦИК пояснила, что решение, будет ли голосование многодневным, будет приниматься «в зависимости от пандемии, целого набора других факторов».

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.