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Ру Тат
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26 апреля 2021  15:17

Памфилова проинформировала Президента РФ о подготовке к предстоящей выборной кампании

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Президент России Владимир Путин встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Она проинформировала главу государства о подготовке к предстоящей выборной кампании, сообщается на сайте kremlin.ru.

Памфилова рассказала о развитии российской избирательной системы, а также поблагодарила коллег из ЦИКа за совместную работу. Говоря о подготовке к выборам, глава ЦИК пояснила, что решение, будет ли голосование многодневным, будет приниматься «в зависимости от пандемии, целого набора других факторов».

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.

Путин Владимир выборы госдума депутаты
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